ВОЗ пересчитала случаи хантавируса на круизном лайнере MV Hondius

Всемирная организация здравоохранения уточнила данные по вспышке хантавируса, связанной с круизным лайнером MV Hondius. По обновлённой информации, выявлено 10 случаев заболевания. Ранее сообщалось, что их 11.

«На сегодняшний день ВОЗ уведомили о 10 случаях заболевания, включая три летальных исхода: восемь человек с лабораторно подтвержденной инфекцией вирусом Андес и два с вероятным диагнозом», — сказал заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

Вспышка связана с вирусом Андес — это один из хантавирусов, которые обычно передаются человеку при контакте с мочой, слюной или помётом заражённых грызунов. Опасность именно этого варианта в том, что он может вызывать тяжёлый хантавирусный лёгочный синдром, а также, в отличие от большинства других хантавирусов, в редких случаях передаваться от человека к человеку при тесном и длительном контакте. ВОЗ ранее уточняла, что первая информация о группе пассажиров с тяжёлым респираторным заболеванием на MV Hondius поступила 2 мая. На борту тогда находились 147 пассажиров и членов экипажа, ещё 34 человека уже успели сойти на берег.

При этом профильные службы подчёркивают, что речь не идёт о сценарии, похожем на COVID-19. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний объяснял: вирус Андес не распространяется между людьми легко, такие случаи редки и обычно требуют продолжительного близкого контакта в закрытых условиях. Кроме того, природный резервуар вируса — грызуны, переносящие его в Южной Америке, — в Европе не обнаружен, поэтому устойчивое распространение среди населения считается маловероятным.