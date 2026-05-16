Новая вспышка лихорадки Эбола в Конго унесла жизни уже 80 человек

Ситуация с лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) ухудшается: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает о 80 летальных исходах. Это число превышает данные, озвученные накануне Африканским центром по контролю и профилактике заболеваний (ACDC), который насчитал 65 умерших, включая четверых с подтверждённым диагнозом.

Исследования ВОЗ подтвердили наличие подтипа Эболавируса Бундибуджио в 8 из 13 образцов, взятых у пациентов из провинции Итури. Заболевшие испытывали лихорадку, общую слабость, боли в теле, рвоту, а у некоторых развивались кровотечения. Всего, по данным Reuters, ссылающегося на Минздрав ДРК, зарегистрировано 246 предполагаемых случаев заражения.

В ответ на текущую вспышку в ДРК, ВОЗ мобилизовала специалистов для поддержки местных властей в расследовании и координации мер реагирования. Особую тревогу вызывает тот факт, что вспышка затронула густонаселенные и труднодоступные районы, что значительно повышает риск дальнейшего распространения. Подтверждением этого является случай смерти пациента из ДРК, зарегистрированный в соседней Уганде. Эта вспышка является 17-й по счету с момента первого обнаружения Эболы в ДРК в 1976 году.

Вспышка Эболы, вызванная вирусом Бундибуджио, представляет серьезную угрозу, учитывая его способность к масштабному распространению. Этот штамм вируса впервые был выявлен в Уганде в 2007 году, где он привёл к 131 случаю заболевания и 42 смертям, что составляет 32% летальности.

Ранее в Гонконге зафиксировали первый в 2026 году случай заражения человека крысиным вирусом гепатита E. Расследованием занимается Центр охраны здоровья департамента здравоохранения специального административного района КНР.