Названы шесть российских регионов, где есть природные очаги хантавируса

Хантавирус, о котором многие узнали только из новостей про заражённый лайнер MV Hondius, не так уж редок на просторах нашей Родины. Оказывается, природные очаги этой инфекции есть во многих регионах России, рассказала ТАСС врач-инфекционист Юлия Ермолаева.

«Основные очаги: Приморский край, Дальний Восток, европейская часть России, Краснодарский край, Урал и Западная Сибирь», — поделилась сотрудница Института медицины НГУ.

По словам эксперта, хантавирус — природно-очаговое заболевание. Это значит, что он постоянно циркулирует в дикой природе, где обитают заражённые грызуны (полевки, мыши). Человек заражается, вдыхая пыль с экскрементами этих зверьков.

Вспышка на круизном судне в 2026 году и случаи завоза в Таиланде показывают, что разные серотипы хантавируса циркулируют по всему миру. Путешественникам стоит быть осторожными. Инфекция вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС). Болезнь протекает тяжело, поражаются почки. Лучшая защита — санитария в быту и на природе.