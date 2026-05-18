Число жертв лихорадки Эбола в Конго возросло до 91

На востоке Демократической Республики Конго из-за вспышки лихорадки Эбола погибли 91 человек. Всего в стране выявлено около 350 случаев заражения, сообщил глава Минздрава Самюэль Роже Камба.

Эпицентр распространения находится в провинции Итури, которая граничит с Угандой. На фоне ситуации Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного характера.

Напомним, что специалисты Роспотребнадзора отправятся в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола. Решение принято по просьбе угандийской стороны. Российские специалисты окажут не только методическую, но и материально-техническую помощь местному Министерству здравоохранения.