18 мая, 10:41

Число жертв лихорадки Эбола в Конго возросло до 91

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marina Demidiuk

На востоке Демократической Республики Конго из-за вспышки лихорадки Эбола погибли 91 человек. Всего в стране выявлено около 350 случаев заражения, сообщил глава Минздрава Самюэль Роже Камба.

Эпицентр распространения находится в провинции Итури, которая граничит с Угандой. На фоне ситуации Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного характера.

Stat News: Американцы могли заразиться вирусом Эбола во время вспышки в ДРК
Напомним, что специалисты Роспотребнадзора отправятся в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола. Решение принято по просьбе угандийской стороны. Российские специалисты окажут не только методическую, но и материально-техническую помощь местному Министерству здравоохранения.

Полина Никифорова
