Stat News: Американцы могли заразиться вирусом Эбола во время вспышки в ДРК

Несколько граждан США могли заразиться вирусом Эбола во время пребывания в Демократической Республике Конго. Информация появилась на фоне новой вспышки заболевания в регионе. О возможном заражении сообщил портал Stat News со ссылкой на источники.

По данным издания, американцы контактировали с людьми, у которых выявили вирус. У одного из граждан США уже могли появиться симптомы заболевания. При этом официальных результатов анализов пока нет.

Как утверждают источники Stat News, власти США сейчас пытаются организовать вывоз потенциально заражённых людей из ДРК. Для них планируют подготовить место с возможностью карантина и медицинского наблюдения. По информации издания, обсуждается вариант транспортировки заболевших на американскую военную базу в Германии. При этом окончательное решение пока не приняли.

Ранее Всемирная организация здравоохранения ввела режим чрезвычайной ситуации международного значения из-за распространения вируса Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. В ВОЗ уточнили, что речь идёт именно об эпидемии, а не о пандемии. При этом специалисты признали, что точное число заражённых и масштабы распространения болезни пока остаются неизвестными. По данным организации, в трёх районах ДРК зафиксировали 80 смертей, предположительно связанных с Эболой. Кроме того, зарегистрировали 246 предполагаемых случаев заражения, восемь из которых подтвердили лабораторно.