Роспотребнадзор оценил риск завоза смертельной лихорадки Эбола в Россию

Риск распространения лихорадки Эбола в России в настоящее время полностью отсутствует. Об этом сообщил Роспотребнадзор в своём канале на платформе Max.

Вспышка опасного заболевания зафиксирована в провинции Итури Демократической Республики (ДР) Конго. По данным Africa CDC, там зарегистрировано 246 подозрительных случаев, 65 из которых оказались летальными. Однако российским гражданам опасаться нечего.

В ведомстве подчеркнули, что в рамках федерального проекта «Санитарный щит» во всех пунктах пропуска через границу действует усиленный санитарно-карантинный контроль. Специалисты используют систему «Периметр» для оценки и минимизации любых биологических угроз.

Роспотребнадзор также активно сотрудничает с африканскими странами в сфере мониторинга опасных инфекций — геморрагических лихорадок Эбола, Ласса и Марбург. Это позволяет оперативно получать данные об угрозах и принимать меры по их локализации прямо в очагах, значительно снижая риски завоза болезней в Россию.

Напомним, ВОЗ объявила эпидемию лихорадки Эбола в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения. В организации подчеркнули: это эпидемия, а не пандемия. Сейчас нет точных данных о числе заражённых и распространении болезни. По данным ВОЗ, в трёх районах ДР Конго зафиксировали 80 смертей, предположительно от Эболы. Всего выявили 246 вероятных случаев, из них восемь подтверждены лабораторно.