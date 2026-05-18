Специалисты Роспотребнадзора отправятся в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола

Роспотребнадзор направляет группу своих специалистов в Уганду для проведения эпидемиологического расследования в связи со вспышкой лихорадки Эбола. Это следует из заявления пресс-службы ведомства. Речь идёт о заболевании, вызванном ортоэбавирусом Бундибуджио, которое ранее было зафиксировано в Демократической Республике Конго, а затем проникло в столицу соседней Уганды — город Кампала.

Как отмечается в сообщении, решение принято по просьбе угандийской стороны. Российские специалисты окажут не только методическую, но и материально-техническую помощь местному Министерству здравоохранения. Помимо участия в расследовании, Роспотребнадзор передаст партнёрам тест-системы для диагностики лихорадки Эбола, разработанные подведомственными научными организациями и уже применяемые в России.

Сотрудничество двух стран в этом направлении продолжается не первый год. За последнее время благодаря совместным усилиям удалось значительно укрепить научный, лабораторный и кадровый потенциал Уганды. Так, в 2024 году партнёрам была передана мобильная противоэпидемическая лаборатория, позволяющая оперативно выявлять опасные инфекции. Это оборудование уже использовалось в 2025 году для купирования предыдущей вспышки Эболы. Кроме того, силами научных организаций Роспотребнадзора обучено более 80 угандийских специалистов по вопросам мониторинга возбудителей инфекций, дезинфектологии, лабораторной диагностики и обеспечения биологической безопасности.

Ранее Всемирная организация здравоохранения ввела режим чрезвычайной ситуации международного значения из-за распространения вируса Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. В ВОЗ уточнили, что речь идёт именно об эпидемии, а не о пандемии. При этом специалисты признали, что точное число заражённых и масштабы распространения болезни пока остаются неизвестными. По данным организации, в трёх районах ДРК зафиксировали 80 смертей, предположительно связанных с Эболой. Кроме того, зарегистрировали 246 предполагаемых случаев заражения, восемь из которых подтвердили лабораторно.