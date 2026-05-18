«Эбола не станет новой пандемией»: Академик РАН объяснил, почему вирус не дойдёт до России
Член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Петр Чумаков в беседе с «Абзацем» заявил, что опасаться эпидемии вируса Эбола в России не стоит. Инфекция требует специфических условий для передачи и быстро переходит в тяжёлую форму.
По словам эксперта, заболевание крайне опасно (летальность превышает 50%, иногда приближается к 90%), специфического лечения нет. Однако особенности развития болезни препятствуют её массовому распространению. Человек с первых дней лежит в тяжёлом состоянии и просто не может никого заразить.
Теоретическая возможность заноса инфекции остаётся, но для этого нужно плотно контактировать с больным в очаге вспышки. Достаточно соблюдать элементарную гигиену и не ездить в страны с неблагополучной обстановкой.
«Просто не ходите в такие подозрительные места, в трущобы, где не надо плотно общаться с местным населением. Если вспышка, я вообще не советую ехать в такую страну», — резюмировал Чумаков.
Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ввела режим чрезвычайной ситуации международного значения из-за распространения вируса Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. В организации уточнили, что речь идёт именно об эпидемии, а не о пандемии. Из-за этой болезни в Конго уже погибли 91 человек. Всего в стране выявлено около 350 случаев заражения.
