«Эбола не станет новой пандемией»: Академик РАН объяснил, почему вирус не дойдёт до России

Член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Петр Чумаков в беседе с «Абзацем» заявил, что опасаться эпидемии вируса Эбола в России не стоит. Инфекция требует специфических условий для передачи и быстро переходит в тяжёлую форму.

По словам эксперта, заболевание крайне опасно (летальность превышает 50%, иногда приближается к 90%), специфического лечения нет. Однако особенности развития болезни препятствуют её массовому распространению. Человек с первых дней лежит в тяжёлом состоянии и просто не может никого заразить.

Теоретическая возможность заноса инфекции остаётся, но для этого нужно плотно контактировать с больным в очаге вспышки. Достаточно соблюдать элементарную гигиену и не ездить в страны с неблагополучной обстановкой.

«Просто не ходите в такие подозрительные места, в трущобы, где не надо плотно общаться с местным населением. Если вспышка, я вообще не советую ехать в такую страну», — резюмировал Чумаков.