Около 300 россиян в Африке рискуют заразиться Эболой на банановых плантациях

Около 300 россиян находятся в зоне риска заражения вирусом Эбола в Африке. Смертельно опасную лихорадку можно подхватить на банановых плантациях, сообщает SHOT.

Речь идёт о туристах, отдыхающих на курортах Кении и Танзании. Эти страны отнесены к территориям с повышенным эпидемиологическим риском из-за близости к Демократической Республике Конго и Уганде, где зафиксированы вспышки Эболы.

Профессор-вирусолог Александр Бутейко рассказал каналу, что чаще всего вирус передаётся при тесном контакте с заражёнными людьми, животными или их биоматериалами. Однако есть и неочевидный путь — через бананы, на которых могли остаться следы летучих мышей — природных переносчиков инфекции.

В ДР Конго зарегистрировано более 500 случаев заболевания и свыше 130 смертей. В Уганде официально подтверждены два случая, один из них закончился летально. На фоне вспышек в Кении и Танзании усилили проверки в аэропортах и на границах, а также ввели дополнительный медицинский контроль за туристами.

Лихорадка Эбола — один из самых опасных вирусов в мире: смертность достигает 25%, инкубационный период может длиться до двух недель. Первые симптомы похожи на грипп — температура, слабость, ломота в теле, затем болезнь может перейти в тяжёлую форму с внутренними кровотечениями.

Напомним, 17 мая ВОЗ ввела режим ЧС международного значения из-за эпидемии Эболы в Конго и Уганде. Однако россияне могут быть спокойны — вирус не дойдёт до России, а Эбола не станет новой пандемией. Пусть заболевание крайне опасно (летальность превышает 50%, иногда приближается к 90%), специфического лечения нет. Однако особенности развития болезни препятствуют её массовому распространению. Человек с первых дней лежит в тяжёлом состоянии и просто не может никого заразить.