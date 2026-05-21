21 мая, 09:53

Россия поможет взять под контроль вспышку Эболы в Африке после смерти 139 человек

Захарова: Россия поможет ДР Конго и Уганде купировать вспышку Эболы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

Российские учёные и власти помогут жителям Демократической Республики Конго (ДРК) и Уганды в борьбе со вспышкой лихорадки Эбола в сжатые сроки. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя гибель уже 139 человек из-за эпидемии.

«Мы рассчитываем, что власти ДР Конго и Республики Уганда при содействии стран-партнёров и профильных международных структур смогут в возможные короткие сроки купировать вспышку болезни. Ещё раз хочу сказать, Россия в этом будет им всячески помогать и содействовать», — пообещала Захарова.

Напомним,17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией международного уровня. В настоящее время в ДРК выявлено более 500 предполагаемых случаев заражения, умер как минимум 139 человек. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что риск распространения вируса Эбола в России отсутствует.

Татьяна Миссуми
