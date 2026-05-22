Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 13:48

ВОЗ повысила риск распространения Эболы в ДР Конго до «очень высокого»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / YoPho

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / YoPho

Всемирная организация здравоохранения пересмотрела оценку риска распространения лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, повысив его до «очень высокого». Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

По обновлённым данным организации, на региональном уровне риск оценивается как «высокий», тогда как глобальная угроза остаётся «низкой».

«Лихорадка Эбола в Демократической Республике Конго быстро распространяется», — констатировали в ВОЗ.

Около 300 россиян в Африке рискуют заразиться Эболой на банановых плантациях
Около 300 россиян в Африке рискуют заразиться Эболой на банановых плантациях

Ранее, 17 мая, организация ввела режим чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышек Эболы в Конго и Уганде. В ДР Конго зарегистрировано более 500 случаев заболевания и свыше 130 смертей, а общее число жертв достигает 177 человек. В Уганде подтверждены два случая инфекции, один из которых закончился летальным исходом. В Кении и Танзании усилены санитарные проверки в аэропортах и на границах, введён дополнительный контроль за прибывающими путешественниками.

Эбола считается одним из наиболее опасных вирусов: летальность может превышать 50%, а в отдельных вспышках доходить до 90%. Инкубационный период составляет до двух недель, а течение болезни часто начинается с симптомов, похожих на грипп, с последующим тяжёлым поражением организма.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • ВОЗ
  • эбола
  • Конго
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar