ВОЗ повысила риск распространения Эболы в ДР Конго до «очень высокого»

Всемирная организация здравоохранения пересмотрела оценку риска распространения лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, повысив его до «очень высокого». Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

По обновлённым данным организации, на региональном уровне риск оценивается как «высокий», тогда как глобальная угроза остаётся «низкой».

«Лихорадка Эбола в Демократической Республике Конго быстро распространяется», — констатировали в ВОЗ.

Ранее, 17 мая, организация ввела режим чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышек Эболы в Конго и Уганде. В ДР Конго зарегистрировано более 500 случаев заболевания и свыше 130 смертей, а общее число жертв достигает 177 человек. В Уганде подтверждены два случая инфекции, один из которых закончился летальным исходом. В Кении и Танзании усилены санитарные проверки в аэропортах и на границах, введён дополнительный контроль за прибывающими путешественниками.

Эбола считается одним из наиболее опасных вирусов: летальность может превышать 50%, а в отдельных вспышках доходить до 90%. Инкубационный период составляет до двух недель, а течение болезни часто начинается с симптомов, похожих на грипп, с последующим тяжёлым поражением организма.