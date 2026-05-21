Английская «Астон Вилла» впервые в истории выиграла Лигу Европы

В финале Лиги Европы английская «Астон Вилла» разгромила немецкий «Фрайбург» со счётом 3:0. Решающий матч прошёл в Стамбуле. Авторами голов исторического матча стали Юри Тилеманс (41-я минута), Эмилиано Буэндия (45+3) и Морган Роджерс (58). Эта победа — первая в истории клуба из Бирмингема во втором по значимости еврокубке.

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери добился пятой победы в Лиге Европы в качестве наставника. Ранее испанский специалист выигрывал турнир с «Севильей» (2014–2016) и «Вильярреалом» (2021). Всего же он в шестой раз вывел свою команду в финал, однако его «Арсенал» в 2019 году уступил в решающем матче «Челси» (1:4). Испанский специалист является рекордсменом по победам. Его ближайший преследователь — Джованни Трапаттони — праздновал успех три раза. Однако 87-летний итальянец уже завершил карьеру.