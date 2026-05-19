Лондонский «Арсенал» впервые за 22 года стал чемпионом Англии

Лондонский «Арсенал» досрочно стал чемпионом Английской Премьер-лиги сезона 2025/26. Команда Микеля Артеты оформила титул за тур до конца чемпионата.

В 37-м туре лондонцы обыграли «Бёрнли» со счётом 1:0, а их главный конкурент — «Манчестер Сити» — потерял очки в гостевом матче с «Борнмутом» (1:1). Благодаря этому отрыв «Арсенала» за тур до конца вырос до четырёх очков.

Для клуба это первое чемпионство Англии за 22 года. Последний раз «Арсенал» выигрывал Премьер-лигу в легендарном сезоне-2003/04, завершив его без единого поражения.

Впереди у «Арсенала» финал Лиги чемпионов против французского ПСЖ. Напомним, в полуфинале «канониры» обыграли мадридский «Атлетико» по сумме двух матчей со счётом 2:1. Игра за трофей состоится 30 мая в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена».