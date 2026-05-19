Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 20:40

Лондонский «Арсенал» впервые за 22 года стал чемпионом Англии

Обложка © Х / Arsenal

Обложка © Х / Arsenal

Лондонский «Арсенал» досрочно стал чемпионом Английской Премьер-лиги сезона 2025/26. Команда Микеля Артеты оформила титул за тур до конца чемпионата.

В 37-м туре лондонцы обыграли «Бёрнли» со счётом 1:0, а их главный конкурент — «Манчестер Сити» — потерял очки в гостевом матче с «Борнмутом» (1:1). Благодаря этому отрыв «Арсенала» за тур до конца вырос до четырёх очков.

Для клуба это первое чемпионство Англии за 22 года. Последний раз «Арсенал» выигрывал Премьер-лигу в легендарном сезоне-2003/04, завершив его без единого поражения.

Игрок «Арсенала» остался с голым задом во время матча с «Бёрнли»
Игрок «Арсенала» остался с голым задом во время матча с «Бёрнли»

Впереди у «Арсенала» финал Лиги чемпионов против французского ПСЖ. Напомним, в полуфинале «канониры» обыграли мадридский «Атлетико» по сумме двух матчей со счётом 2:1. Игра за трофей состоится 30 мая в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена».

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Футбол
  • ФК Арсенал Лондон
  • ФК Манчестер Сити
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar