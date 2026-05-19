Игрок «Арсенала» остался с голым задом во время матча с «Бёрнли»

В Сети появилось пикантное видео с матча английской Премьер-лиги, которое развеселило болельщиков. На глазах у десятков тысяч зрителей стадиона «Эмирейтс» футболист лондонского «Арсенала» курьёзным образом лишился своих шорт.

Футболист лондонского «Арсенала» остался без шорт в матче с «Бёрнли». Видео © X / Garry417271035

Забавный инцидент произошёл на 77-й минуте встречи. Защитник гостей из «Бёрнли» сначала свалил на газон эквадорского защитника «канониров» Пьера Инкапье, а затем наступил бутсой на его трусы. В результате мощного рывка шорты слетели, и игрок хозяев остался с полностью открытым задом. Эпизод случился в штрафной площади, однако арбитр не усмотрел нарушения и не назначил пенальти.

Несмотря на конфуз, «Арсенал» довёл матч до победы и продолжает лидировать в турнирной таблице за один тур до окончания чемпионата.

