Модель «увела» внимание оператора и механика на Гран-при «Формулы-1» в Майами

На трансляции Гран-при «Формулы-1» в Майами модель в откровенном наряде случайно переключила на себя всё внимание. Видео, опубликованное 3 мая в соцсетях, быстро стало вирусным.

Курьёз случился, когда ведущие Sky Sports F1 обсуждали предстоящие гонки. В кадре внезапно появилась загорелая девушка с пышными формами девушка, и оператор перевёл камеру на неё, проигнорировав ведущих. Также видно, как механик проводил её воодушевлённым взглядом.

Пользователи опознали в девушке хорватскую модель Ивану Кнолль. Она часто посещает спортивные мероприятия и стала известна ещё во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Напомним, «Формула-1» вернулась после пятинедельного перерыва из-за отмены этапов на Ближнем Востоке. В квалификации Гран-при Майами победил 19-летний пилот «Мерседеса» Кими Антонелли. Это его третья поул-позиция подряд — ранее итальянец выигрывал квалификации в Японии и Китае.