19-летний Антонелли стал самым молодым обладателем поула в истории «Формулы-1»

На Гран-при Китая в Шанхае случилось историческое событие. Пилот «Мерседеса» Кими Антонелли показал лучшее время в квалификации и установил рекорд. Итальянец сделал это в возрасте 19 лет.

Он превзошёл достижение Себастьяна Феттеля, который в 2008 году завоевал поул в 21 год. Антонелли теперь самый молодой обладатель поул-позиции в истории «Формулы-1». Второе время показал его партнёр по команде Джордж Расселл. Третий — Льюис Хэмилтон из «Феррари».

Напомним, ранее пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выиграл спринт на Гран-при Китая «Формулы-1», проходящем в Шанхае, опередив пилотов «Феррари». Второе место занял Шарль Леклер, третьим финишировал его напарник Льюис Хэмилтон. Позже пилоты определят стартовую решётку основной гонки, которая состоится 15 марта.