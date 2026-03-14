Пилот «Мерседеса» выиграл спринт на этапе «Формулы-1» в Китае
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jay Hirano
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выиграл спринт на Гран-при Китая «Формулы-1», опередив команду «Феррари». Об этом сообщается в протоколах этапа, который проходит в Шанхае.
Второе место в короткой гонке занял Шарль Леклер, третьим финишировал его напарник по итальянской команде Льюис Хэмилтон. Гран-при Китая входит в число этапов, где в программу включён спринт.
Позже в субботу пилоты разыграют стартовую решётку основной гонки, которая состоится 15 марта.
Ранее Life.ru рассказывал, что Михаэль Шумахер, семикратный чемпион «Формулы-1», уже не прикован к постели. Спортсмен, получивший тяжёлую черепно-мозговую травму в 2013 году, сейчас может передвигаться на инвалидной коляске при поддержке медсестры и терапевта. 57-летний гонщик живёт в доме на Майорке. У нас также есть большой материал о том, как сейчас обстоят дела у легендарного гонщика.
