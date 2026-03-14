Пилот «Мерседеса» выиграл спринт на этапе «Формулы-1» в Китае

Михаэль Шумахер, семикратный чемпион «Формулы-1», уже не прикован к постели. Спортсмен, получивший тяжёлую черепно-мозговую травму в 2013 году, сейчас может передвигаться на инвалидной коляске при поддержке медсестры и терапевта. 57-летний гонщик живёт в доме на Майорке.