Кими Антонелли показал лучшее время на тестах «Формулы-1» в Бахрейне

Итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли показал лучшее время во второй день второго этапа предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне. Спортсмен проехал лучший круг за 1 минуту 32,803 секунды.

Вторым стал австралиец Оскар Пиастри на «Макларене» (1.32,861). Трёхкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» замкнул тройку лидеров (1.33,162) и стал рекордсменом дня по числу пройденных кругов — 139. Второй результат по километражу показал пилот «Альпин» Франко Колапинто (120 кругов), третьим стал гонщик «Уильямса» Александер Албон (117).

Предсезонные тесты в Бахрейне завершатся 20 февраля. Новый сезон «Формулы-1» стартует в Австралии 6–8 марта.