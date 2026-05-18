Вечный Лука: 40-летний Модрич сыграет на пятом чемпионате мира

40-летний хорватский футболист Лука Модрич примет участие в своем пятом чемпионате мира. Об этом сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза. Для полузащитника это станет уже пятым турниром такого уровня. В составе сборной Хорватии на чемпионат заявлены ещё 25 игроков.

Шестикратный обладатель Лиги чемпионов с «Реалом» Лука Модрич с 2025 года выступает за «Милан». В его активе также серебро чемпионата мира 2018 года.

Сам турнир стартует 11 июня встречей Мексики и Южной Африки на стадионе «Ацтека» в Мехико. Финал запланирован на 19 июля — он пройдёт на арене MetLife в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси), неподалёку от Нью-Йорка. Life.ru представил полный список стран-участниц Чемпионата мира по футболу 2026 года. Турнир на этот раз пройдёт сразу в трёх странах — США, Мексике и Канаде, а участие в нём примут 48 национальных сборных. Россия, как и прежде, была отстранена.