Конкурент Сафонова из ПСЖ не вошёл в состав сборной Франции на чемпионат мира

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил заявку команды на чемпионат мира, не включив в неё вратаря «Пари Сен-Жермен» Люку Шевалье. По ходу сезона голкипер проиграл конкуренцию россиянину Матвею Сафонову.

Объясняя решение, Дешам заявил, что ключевым критерием при выборе вратарей стали игровые результаты. По его словам, Шевалье несколько месяцев оставался без практики именно в тот момент, когда мог получить игровое время.

Ещё одним неожиданным решением тренерского штаба стало отсутствие в составе полузащитника мадридского «Реала» Эдуарду Камавинги.

В состав сборной Франции вошли:

Вратари: Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ренн»), Робен Риссер («Ланс»);

Защитники: Жюль Кунде («Барселона»), Мало Гюсто («Челси»), Вильям Салиба («Арсенал»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Дайо Упамекано («Бавария»), Люка Эрнандес (ПСЖ), Люка Динь («Астон Вилла»), Тео Эрнандес («Аль-Хиляль»), Максанс Лакруа («Кристал Пэлас»);

Полузащитники: Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ), Орельен Чуамени («Реал»), Куадио Коне («Рома»), Адриен Рабьо («Милан»), Н'Голо Канте («Фенербахче»);

Нападающие: Килиан Мбаппе («Реал»), Майкл Олисе («Бавария»), Усман Дембеле (ПСЖ), Дезире Дуэ (ПСЖ), Райан Шерки («Манчестер Сити»), Брадли Баркола (ПСЖ), Манес Аклиуш («Монако»), Маркус Тюрам («Интер»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас»).

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля. Франция сыграет в группе I против Сенегала, Ирака и Норвегии. Ранее Life.ru представил полный список стран-участниц. Турнир на этот раз пройдёт сразу в трёх странах — США, Мексике и Канаде, а участие в нём примут 48 национальных сборных. Россия, как и прежде, была отстранена.