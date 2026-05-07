Сафонов провернул 5 сейвов в матче с «Баварией» и помог ПСЖ пробиться в финал ЛЧ

Французский футбольный клуб ПСЖ, ворота которого защищает россиянин Матвей Сафонов, второй раз подряд пробился в финал Лиги чемпионов. И всё это не без помощи нашего вратаря, который провернул 5 сейвов.

Команда из Парижа разошлась миром с мюнхенской «Баварией» в ответной полуфинальной встрече — 1:1. По итогам двух матчей (общий счёт 6:5) парижане пробились в решающую стадию. В обоих поединках место в воротах занимал российский спортсмен.

Таким образом, столичный коллектив второй год подряд оказывается в финале самого престижного клубного турнира Европы. В прошлом сезоне (2024/25) команда впервые в своей истории подняла трофей над головой, разгромив миланский «Интер» со счётом 5:0 — правда, тогда воспитанник «Краснодара» наблюдал за игрой со скамейки запасных.

В нынешнем розыгрыше ПСЖ в финале предстоит встретиться с лондонским «Арсеналом», обыгравшим «Атлетико Мадрид».

Так, голкипер Матвей Сафонов стал первым в истории россиянином, дважды к ряду вышедшим в финал ЛЧ.