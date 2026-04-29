Сафонов вытеснил конкурента: Голкипер Шевалье собрался покинуть «ПСЖ» этим летом

Вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» Люка Шевалье может покинуть команду по окончании сезона. Об этом сообщил журналист Николо Скира в соцсети X.

По данным источника, игрок рассмотрит уход, если его положение не изменится. Сообщается, что он ограничил общение и контактирует только с тренерским штабом. Отмечается, что у него возникли разногласия с частью команды. Речь идёт об игроках, поддерживающих российского голкипера Матвея Сафонова.

В текущем сезоне Шевалье провёл 17 матчей в Лиге 1. Он пропустил 28 мячей и десять раз сыграл «на ноль». Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2030 года. Его стоимость оценивается в 40 млн евро.

Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара». В этом сезоне он провёл 19 матчей и восемь раз сыграл «на ноль». Сообщается, что россиянин выиграл конкуренцию за место в составе. Его контракт действует до 2029 года.

Напомним, «ПСЖ» обыграл «Баварию» в первом полуфинале ЛЧ — 5:4. У хозяев дубли оформили Кварацхелия (24', 56') и Дембеле (45+пен, 47'), ещё один гол забил Невеш. У немцев отличились Кейн (с пен.), Олисе, Дайо и Луис Диас. Ответный матч — 6 мая в Мюнхене.