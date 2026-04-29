ПСЖ обыграл «Баварию» со счётом 5:4 в первом полуфинале Лиги чемпионов

Французский «Пари Сен-Жермен» с победы начал полуфинальное противостояние Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Первая встреча на стадионе в Париже завершилась счётом 5:4 в пользу хозяев.

Парижский клуб добился преимущества благодаря дублям Хвичи Кварацхелии и Усмана Дембеле. Кварацхелия отличился на 24-й и 56-й минутах, Дембеле забил в компенсированное к первому тайму время с пенальти и после перерыва. Ещё один мяч у хозяев записал на свой счёт Жоау Невеш.

У мюнхенцев результативными ударами отметились Гарри Кейн, Майкл Олисе, Дайо Упамекано и Луис Диас. Кейн открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. Вторая встреча полуфинала состоится 6 мая в Мюнхене. Победитель по сумме двух матчей выйдет в финал турнира.

Ранее стало известно, что актриса Рената Литвинова и певица Земфира* посетили матч ФК «Пари Сен-Жермен» с «Баварией» на арене Парк де Пренс в Париже. Они пришли болеть за футболиста ПСЖ Матвея Сафонова. Однако спортсмен не отличился, пропустив пенальти от англичанина Харри Кейна на 17-й минуте.

