Сборная Англии по футболу испугалась шпионажа перед чемпионатом мира

Футбольная ассоциация Англии во время чемпионата мира установит защитные ограждения вокруг базы национальной команды в Канзас-Сити. О планах организации сообщает The Guardian.

Причиной стали опасения по поводу возможного шпионажа со стороны соперников. На такой шаг FA подтолкнул недавний инцидент в Чемпионшипе: независимая дисциплинарная комиссия исключила «Саутгемптон» из плей-офф за выход в АПЛ из-за несанкционированных съёмок тренировок «Мидлсбро».

На турнире англичане разместятся в США и будут заниматься на домашней арене команд академии «Спортинг Канзас-Сити». Представителей ассоциации беспокоит, что поле слишком открытое.

Главный тренер Томас Тухель отметил, что доволен условиями, но признал наличие рисков. Он заявил, что там можно устроить слежку.

Специалист подчеркнул критическую важность конфиденциальности при подготовке к матчу. По его словам, никто не хочет, чтобы соперник узнал детали тактических занятий, розыгрыша стандартов или серии пенальти. «Мы постараемся обеспечить максимальную конфиденциальность», — добавил немецкий наставник.

Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе L сборная Англии сыграет с Хорватией, Ганой и Панамой.