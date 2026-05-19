Английский «Саутгемптон» отстранили от матча за выход в АПЛ за шпионаж
Обложка © Х / Southampton FC
Английская футбольная лига исключила «Саутгемптон» из финала плей-офф Чемпионшипа после расследования о несанкционированной съёмке тренировок соперников. Клуб лишился шанса выйти в Английскую Премьер-лигу.
По данным Sky News, дисциплинарная комиссия EFL признала, что представители «Саутгемптона» следили за тренировками «Оксфорда», «Ипсвича» и «Мидлсбро». Ключевой эпизод произошёл перед полуфиналом плей-офф, когда сотрудника клуба заметили возле базы «Мидлсбро» за съёмкой тренировки команды.
После того как мужчину попытались остановить, он удалил записи и скрылся. Позже его опознали по фотографиям как сотрудника «Саутгемптона». Сам клуб в итоге признал вину по двум пунктам регламента EFL.
Теперь вместо «Саутгемптона» в финале плей-офф с «Халл Сити» сыграет «Мидлсбро». Кроме исключения из борьбы за выход в АПЛ, клуб также начнет следующий сезон Чемпионшипа с минус четырьмя очками.
Тем временем в АПЛ всё ещё борющийся за чемпионство «Манчестер Сити» сменит тренера. Новым наставником «горожан» станет итальянец Энцо Мареска. Контракт с 46-летним специалистом рассчитан на три года. Ранее сообщалось, что главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола покинет клуб после десяти лет во главе команды.
