«Лестер» вылетел в третий английский дивизион через 10 лет после триумфа в АПЛ

«Лестеру» не удалось удержаться во втором английском дивизионе. Сыграв 2:2 с «Халлом» в 44-м туре, команда лишилась даже теоретических шансов остаться в Чемпионшипе.

За два тура до конца «лисы» занимают 23-ю строчку. К штрафным шести очкам, снятым с клуба за финансовые нарушения, добавилась безнадёга на поле.

В мае 2026-го исполнится десять лет тому самому чемпионству в АПЛ, когда «Лестер» рвал грандов и смеялся над букмекерами. Теперь же клуб отправится в третий английский дивизион.