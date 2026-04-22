«Лестер» вылетел в третий английский дивизион через 10 лет после триумфа в АПЛ
«Лестеру» не удалось удержаться во втором английском дивизионе. Сыграв 2:2 с «Халлом» в 44-м туре, команда лишилась даже теоретических шансов остаться в Чемпионшипе.
За два тура до конца «лисы» занимают 23-ю строчку. К штрафным шести очкам, снятым с клуба за финансовые нарушения, добавилась безнадёга на поле.
В мае 2026-го исполнится десять лет тому самому чемпионству в АПЛ, когда «Лестер» рвал грандов и смеялся над букмекерами. Теперь же клуб отправится в третий английский дивизион.
