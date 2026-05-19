18 мая, 21:13

Гвардиола покинет «Манчестер Сити» после завершения сезона

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pepteam

Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола покинет команду после окончания нынешнего сезона. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

Испанский специалист завершит работу в клубе после заключительных матчей чемпионата Англии. В ближайших турах команда сыграет с «Борнмутом» и «Астон Виллой».

55-летний специалист возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время клуб шесть раз выиграл чемпионат Англии, пять раз взял Кубок английской лиги, а также по три раза победил в Кубке и Суперкубке страны. Под руководством Гвардиолы английский клуб впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Также команда завоевала Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

До работы в Англии тренер возглавлял испанскую «Барселону» и немецкую «Баварию». С каталонским клубом он дважды выигрывал Лигу чемпионов и три раза становился чемпионом Испании. С «Баварией» Гвардиола трижды подряд побеждал в чемпионате Германии.

Сейчас «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской премьер-лиги. Команда отстаёт от лидирующего «Арсенала» на два очка. В нынешнем сезоне клуб уже выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» вышел в финал Кубка Англии после победы над «Саутгемптоном» со счётом 2:1. В полуфинальном матче команда уступала после гола Финна Азаза на 79-й минуте, однако затем сумела переломить ход встречи. Сначала отличился Жереми Доку, а спустя несколько минут победный мяч забил Нико. «Саутгемптон», который выступает в Чемпионшипе, не сумел удержать преимущество в концовке игры.

Антон Голыбин
