Гвардиола покинет «Манчестер Сити» после завершения сезона

Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола покинет команду после окончания нынешнего сезона. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

Испанский специалист завершит работу в клубе после заключительных матчей чемпионата Англии. В ближайших турах команда сыграет с «Борнмутом» и «Астон Виллой».

55-летний специалист возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время клуб шесть раз выиграл чемпионат Англии, пять раз взял Кубок английской лиги, а также по три раза победил в Кубке и Суперкубке страны. Под руководством Гвардиолы английский клуб впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Также команда завоевала Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

До работы в Англии тренер возглавлял испанскую «Барселону» и немецкую «Баварию». С каталонским клубом он дважды выигрывал Лигу чемпионов и три раза становился чемпионом Испании. С «Баварией» Гвардиола трижды подряд побеждал в чемпионате Германии.

Сейчас «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской премьер-лиги. Команда отстаёт от лидирующего «Арсенала» на два очка. В нынешнем сезоне клуб уже выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» вышел в финал Кубка Англии после победы над «Саутгемптоном» со счётом 2:1. В полуфинальном матче команда уступала после гола Финна Азаза на 79-й минуте, однако затем сумела переломить ход встречи. Сначала отличился Жереми Доку, а спустя несколько минут победный мяч забил Нико. «Саутгемптон», который выступает в Чемпионшипе, не сумел удержать преимущество в концовке игры.