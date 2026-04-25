«Манчестер Сити» вырвал победу у клуба из Чемпионшипа и вышел в финал Кубка Англии

«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка Англии, обыграв «Саутгемптон» в домашнем полуфинальном матче со счётом 2:1. Встреча завершилась драматичной развязкой в самой концовке.

На 79-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу Финна Азаза. Однако «горожане» не сдались и перевернули игру за четыре минуты: на 83-й отличился Жереми Доку, а на 87-м победный мяч забил Нико. Стоит отметить, что «Саутгемптон» играет в Чемпионшипе — втором по значимости дивизионе английского футбола.

В финале «Манчестер Сити» встретится с победителем второго полуфинала между «Челси» и «Лидсом», которые сыграют 26 апреля. Кубок Англии проводится с 1871 года, и рекордсменом по числу побед остаётся «Арсенал» — 14 трофеев. У «Манчестер Сити» их семь, а «Саутгемптон» выигрывал турнир лишь раз — в далёком 1976 году. В прошлом сезоне обладателем трофея впервые в своей истории стал «Кристал Пэлас».