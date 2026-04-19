«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» со счётом 2:1 в чемпионате Англии

Футболисты «Манчестер Сити» обыграли «Арсенал» в домашнем матче чемпионата Англии. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Райан Шерки (16-я минута) и Эрлинг Холанд (65-я). У проигравших единственный мяч забил Кай Хаверц на 18-й минуте.

После 32 сыгранных матчей «Манчестер Сити» набрал 67 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице. «Арсенал» потерпел второе поражение подряд — команда из Лондона по-прежнему лидирует с 70 очками после 33 встреч.

В следующем туре «Манчестер Сити» 22 апреля сыграет на выезде с «Бёрнли». «Арсенал» 25 апреля примет дома «Ньюкасл».

Ранее «Пари Сен-Жермен» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Команда разгромила «Челси» — 3:0. Открыл счёт Хвича Кварацхелия, через восемь минут забил Брэдли Баркола, а во втором тайме точку поставил Сенни Майулу. В рамке у парижан стоял российский голкипер Матвей Сафонов.