ПСЖ обыграл «Челси» со счётом 3:0 и вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов

Парижский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв в Лондоне «Челси» со счётом 3:0. Ответная встреча 1/8 финала сложилась для гостей почти идеально с первых минут.

Гости быстро открыли счёт: Хвича Кварацхелия отличился на шестой минуте, а через восемь минут Брэдли Баркола удвоил преимущество. Во втором тайме Сенни Майулу довёл счёт до 3:0, закрепив победу. На воротах ПСЖ стоял российский голкипер Матвей Сафонов.

Ранее казанский «Рубин» на своём поле разгромил московский «Локомотив» со счётом 3:0, прервав шестиматчевую беспроигрышную серию железнодорожников. Счёт на 23-й минуте открыл Игор Вуячич. Для «Локомотива» это первое поражение в чемпионате с 1 ноября 2025 года, когда команда уступила «Зениту». В следующем туре «Локомотив» 22 марта примет «Акрон». «Рубин» в тот же день сыграет в гостях с «Крыльями Советов».