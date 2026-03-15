«Рубин» разгромил «Локомотив», прервав серию москвичей без поражений

Казанский «Рубин» на своём поле разгромил московский «Локомотив» со счётом 3:0, прервав шестиматчевую беспроигрышную серию железнодорожников. Матч состоялся в рамках 21-го тура РПЛ.

Счёт на 23-й минуте открыл Игор Вуячич. Перед перерывом «Локомотив» остался в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку с поля удалили Максима Ненахова. Во втором тайме Егор Тесленко и Даниил Кузнецов довели счёт до разгромного.

Для «Локомотива» это первое поражение в чемпионате с 1 ноября 2025 года, когда команда уступила «Зениту». Подопечные Михаила Галактионова остались на третьем месте с 41 очком. «Рубин» с 29 баллами поднялся на восьмую строчку.

В следующем туре «Локомотив» 22 марта примет «Акрон». «Рубин» в тот же день сыграет в гостях с «Крыльями Советов».

Ранее Life.ru рассказывал, что московский «Спартак» готовит жалобу в ЭСК РФС на судейство в матче с «Зенитом». Известно, что в обращении будет идти речь по меньшей мере об одном из двух одиннадцатиметровых, назначенных в ворота красно-белых в ходе встречи 21-го тура РПЛ. Полный перечень спорных моментов станет известен позднее.