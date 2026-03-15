«Спартак» подаст жалобу на судейство в матче с «Зенитом» из-за пенальти

Московский «Спартак» намерен обратиться в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по итогам матча 21-го тура РПЛ против «Зенита». Как сообщает Metaratings.ru, полный список спорных эпизодов будет объявлен позже, но в обращение точно войдёт один из двух пенальти, назначенных в ворота красно-белых.

Встреча прошла 14 марта в Петербурге и завершилась поражением «Спартака» со счётом 0:2. Оба гола хозяева забили с одиннадцатиметровых.

