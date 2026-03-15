15 марта, 14:33

«Спартак» подаст жалобу на судейство в матче с «Зенитом» из-за пенальти

Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Московский «Спартак» намерен обратиться в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по итогам матча 21-го тура РПЛ против «Зенита». Как сообщает Metaratings.ru, полный список спорных эпизодов будет объявлен позже, но в обращение точно войдёт один из двух пенальти, назначенных в ворота красно-белых.

Встреча прошла 14 марта в Петербурге и завершилась поражением «Спартака» со счётом 0:2. Оба гола хозяева забили с одиннадцатиметровых.

9 марта в 20-м туре РПЛ московский «Спартак» вырвал победу у «Акрона», уступая по ходу игры. Матч на «Лукойл-Арене» завершился со счётом 4:3 в пользу хозяев.

