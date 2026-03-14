«Зенит» обыграл «Спартак» благодаря двум пенальти и укрепился на втором месте

В центральном матче 21-го тура РПЛ «Зенит» на «Газпром-Арене» переиграл «Спартак» со счётом 2:0. Оба гола были забиты с 11-метровой отметки.

На 45-й минуте пенальти реализовал Александр Соболев, забивший в третьем матче подряд. На 81-й минуте второй мяч с точки провёл Джон Дуран — для колумбийца этот гол стал дебютным в составе петербуржцев.

Красно-белые продлили свою безвыигрышную серию в гостях у «Зенита» до 14 матчей (4 ничьи, 10 поражений). Последняя победа «Спартака» в Санкт-Петербурге датирована 2012 годом, когда командой руководил Валерий Карпин.

После этого тура «Зенит» с 45 очками занимает второе место в таблице. «Спартак», потерпев первое поражение при Хуане Карседо, остался на 6-й строчке с 35 баллами. В следующем туре 22 марта «Зенит» сыграет в гостях с московским «Динамо», а «Спартак» встретится с «Оренбургом».

Ранее сообщалось, что в 20-м туре РПЛ «Зенит» прервал 15-матчевую беспроигрышную серию, уступив «Оренбургу» со счётом 1:2. Петербуржцы вышли вперёд на 12-й минуте благодаря голу Александра Соболева, забившего впервые в сезоне в стартовом составе, но хозяева ответили двумя мячами: Эмил Ценов реализовал момент после удара Педро, а Евгений Болотов забил на 86-й минуте.