Регион
9 марта, 19:05

«Спартак» вырвал победу над «Акроном» в первом домашнем матче нового тренера

Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

«Спартак» одержал волевую победу над тольяттинским «Акроном» в матче 20-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча на «Лукойл-Арене» в Москве завершилась со счётом 4:3.

Красно-белые пропустили первыми, на 18-й минуте отличился Максим Болдырев. Ещё до перерыва в составе хозяев отличились Пабло Солари (23), Кристофер Ву (41) и Кристофер Мартинс (45+2). Во второй половине тольяттинцы смогли сравнять счет: сначала с пенальти на 57-й минуте отметился Жилсон Бешимол, а на 62-й Болдырев оформил дубль. Победный удар на 88-й минуте нанёс Маркиньос.

Это была первая домашняя встреча для нового тренера московского клуба Хуана Карлоса Карседо. После этой победы «Спартак» набрал 35 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Акрон» остаётся на 11-й строчке с 21 очком. В следующем туре «красно-белые» 14 марта сыграют на выезде с «Зенитом», а «Акрон» 15 марта примет «Ахмат».

Дубль Маричаля принёс «Динамо» победу в дерби с ЦСКА со счётом 4:1

Сегодня состоялся ещё один матч РПЛА: московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат» не выявили победителя в 20-м туре РПЛ. Встреча на стадионе в столице завершилась с равным счётом, хотя гости в первом тайме повели в два мяча.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

