«Локомотив» и «Ахмат» разошлись с миром в матче 20-го тура РПЛ

Московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат» сыграли вничью в предпоследнем матче 20-го тура РПЛ. Встреча на стадионе в Москве завершилась со счётом 2:2.

Гости быстро захватили преимущество: на 24-й минуте Георгий Мелкадзе открыл счёт, а спустя две минуты Максим Самородов удвоил преимущество «Ахмата». Однако перед свистком на перерыв Лукас Фасон отыграл один мяч. На 48-й минуте Данил Пруцев сравнял счёт и установил окончательный результат.

Перед матчем почтили память администратора Анатолия Машкова, который проработал в «Локомотиве» с 1977 года.

После этого тура «Локомотив» с 41 очком остался на третьем месте, «Ахмат» с 26 баллами — девятый. В следующем туре железнодорожники 14 марта сыграют в гостях с «Факелом», а «Ахмат» днём позже примет «Оренбург».

