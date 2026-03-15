ЦСКА взбесило удаление Челестини после потасовки тренеров в матче с «Балтикой»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо жёстко высказался об удалении главного тренера команды Фабио Челестини в матче с «Балтикой». По его словам, Челестини вышел успокаивать игроков, но сам оказался в центре конфликта.

«Скажу от лица клуба — мы взбесились. Фабио пошёл успокаивать обстановку, там были команды почти в полных составах. Однако его дважды толкнули, а в итоге Фабио ещё и получил красную карточку. Можно говорить о том, что клуб крайне недоволен ситуацией», — приводит слова Брейдо официальный сайт армейцев.

Напомним, инцидент произошёл в компенсированное время после того, как главный тренер хозяев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, за которым бежал игрок ЦСКА. По итогам массового конфликта оба тренера были удалены.

Сам матч завершился поражением ЦСКА — 0:1. Единственный гол забил Брайан Хиль. Для армейцев это третья неудача подряд после возобновления сезона. Команда играла без дисквалифицированного нападающего Лусиано Гонду.