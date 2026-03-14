14 марта, 20:00

ЦСКА уступил «Балтике» при перепалке тренеров и потерял четвёртое место в таблице РПЛ

Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА

В матче 21-го тура Российской Премьер-лиги калининградская «Балтика» на домашнем стадионе обыграла московский ЦСКА со счётом 1:0. Единственный гол на 63-й минуте забил Брайан Хиль.

Армейцы вышли на поле без аргентинского нападающего Лусиано Гонду, который получил дисквалификацию после удаления в игре с московским «Динамо» (1:4). Поражение от калининградцев стало для ЦСКА третьим подряд после возобновления сезона.

В компенсированное время главный тренер хозяев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда за ним бежал игрок ЦСКА. Это спровоцировало массовую потасовку, в которую включились и тренеры обеих команд. В итоге Талалаев и наставник московского клуба Фабио Челестини получили красные карточки.

Команда Фабио Челестини с 36 очками опустилась на пятое место. «Балтика» поднялась на четвёртую строчку, набрав 39 очков. В следующем туре 21 марта ЦСКА примет махачкалинское «Динамо», а «Балтика» дома сыграет с «Сочи».

Восемь «ухающих» фанатов обошлись ЦСКА в миллион рублей

Ранее Life.ru рассказывал про центральный матч 21-го тура РПЛ, в котором «Зенит» на «Газпром-Арене» переиграл «Спартак» со счётом 2:0. Оба гола были забиты с 11-метровой отметки.

Артём Гапоненко
