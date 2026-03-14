Восемь «ухающих» фанатов обошлись ЦСКА в миллион рублей

ЦСКА наказали крупным штрафом за поведение болельщиков во время кубкового матча с «Краснодаром». Клуб оштрафован на 1 миллион рублей за расистские выкрики в адрес нападающего «быков» Джона Кордобы.

«В двух эпизодах данного матча было так называемое уханье со стороны болельщиков ЦСКА. В секторе, кто мог скандировать уханье, было порядка семи-восьми человек. Звуки были, это нарушение регламента», — заявил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц. Он подтвердил, что фанаты армейцев позволяли себе недопустимое поведение.

При этом в КДК отметили, что сам клуб постарался оперативно отреагировать на инцидент. ЦСКА предпринял меры по установлению личностей людей, совершавших расистские выкрики. Однако это не освобождает организаторов от ответственности.

«За совершение зрителями действий, направленных на унижение достоинства человека по признакам расы, оштрафовать ЦСКА на 1 миллион рублей», — резюмировал глава КДК.

Напомним, инцидент произошел после первого матча полуфинала Пути РПЛ Кубка России, который ЦСКА выиграл со счетом 3:1. Футболисты «Краснодара» обратили внимание судей на проявления расизма со стороны фанатов красно-синих в отношении их колумбийского форварда.

Ранее ЦСКА прокомментировал решение оштрафовать команду на 1 млн рублей после матча Кубка России с «Краснодаром». В клубе отметили, что во время встречи действительно звучали гул и свист со стороны болельщиков, а на двух эпизодах записи слышен прерывистый шум, который принято называть «уханьем». В ЦСКА подчеркнули, что подобные звуки в современном спортивном контексте могут восприниматься как унижение человеческого достоинства. Поэтому клуб продолжает внутреннее расследование совместно с объединением болельщиков и намерен принять меры к виновным.