ЦСКА прокомментировал штраф КДК РФС в 1 млн рублей после инцидента с Кордобой

Московский футбольный клуб ЦСКА прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза оштрафовать команду на 1 млн рублей после матча Кубка России с «Краснодаром».

В ЦСКА заявили, что изучили решение КДК РФС и проанализировали видеозаписи с трибун. В клубе отметили, что во время встречи действительно звучали гул и свист со стороны болельщиков, а на двух эпизодах записи слышен прерывистый шум, который принято называть «уханьем».

При этом представители клуба указали на контекст происходящего. По их словам, рядом с болельщиками находились игроки обеих команд, представляющие разные национальности и расы. В ЦСКА считают, что в такой ситуации невозможно однозначно утверждать о расистском характере звуков. Также в клубе допустили, что реакция трибун могла быть вызвана действиями некоторых футболистов «Краснодара».

В клубе подчеркнули, что подобные звуки в современном спортивном контексте могут восприниматься как унижение человеческого достоинства. Поэтому ЦСКА продолжает внутреннее расследование совместно с объединением болельщиков и намерен принять меры к виновным. Кроме того, в клубе обратились к болельщикам перед ответной игрой в Краснодаре. Представители команды призвали фанатов сосредоточиться на поддержке клуба и не поддаваться на возможные провокации.

Первый полуфинальный матч Кубка России завершился победой ЦСКА со счётом 3:1. После встречи представители «Краснодара» заявили, что с трибун звучали расистские оскорбления в адрес колумбийского нападающего Джона Кордобы.

Ранее футбольный клуб «Краснодар» выступил с официальным заявлением после того, как врач ЦСКА Эдуард Безуглов опубликовал видео из гостевой раздевалки на стадионе «ВЭБ Арена». На кадрах был запечатлён беспорядок в помещении после матча 1/2 финала «Пути РПЛ» Кубка России. В ответ на публикацию видео из раздевалки в «Краснодаре» заявили, что это провокация, призванная отвлечь внимание от скандала с болельщиками.