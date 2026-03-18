«Реал» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Реал» победил «Манчестер Сити» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал. Игра прошла в Лондоне. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу испанского клуба.

Два мяча забил игрок «Реала» Винисиус. Он сделал это на 22-й и 90+3-й минутах. За «Манчестер Сити» отличился Эрлинг Холанд на 41-й минуте. Бернарду Силва получил удаление на 20-й минуте.

«Реал» сыграет в четвертьфинале с победителем пары «Бавария» — «Аталанта». Первые четвертьфинальные матчи пройдут 7 или 8 апреля, ответные — 14 или 15 апреля.

Ранее «Пари Сен-Жермен» также вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Команда одержала победу над лондонским «Челси» со счетом 3:0. Гости быстро открыли счет благодаря Хвиче Кварацхелия. Брэдли Баркола удвоил преимущество через восемь минут. Сенни Майулу закрепил результат во втором тайме. На воротах ПСЖ играл российский голкипер Матвей Сафонов.