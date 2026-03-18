«Реал» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
© X / Real Madrid C.F.
«Реал» победил «Манчестер Сити» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал. Игра прошла в Лондоне. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу испанского клуба.
Два мяча забил игрок «Реала» Винисиус. Он сделал это на 22-й и 90+3-й минутах. За «Манчестер Сити» отличился Эрлинг Холанд на 41-й минуте. Бернарду Силва получил удаление на 20-й минуте.
«Реал» сыграет в четвертьфинале с победителем пары «Бавария» — «Аталанта». Первые четвертьфинальные матчи пройдут 7 или 8 апреля, ответные — 14 или 15 апреля.
Ранее «Пари Сен-Жермен» также вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Команда одержала победу над лондонским «Челси» со счетом 3:0. Гости быстро открыли счет благодаря Хвиче Кварацхелия. Брэдли Баркола удвоил преимущество через восемь минут. Сенни Майулу закрепил результат во втором тайме. На воротах ПСЖ играл российский голкипер Матвей Сафонов.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.