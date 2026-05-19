Новым главным тренером «Манчестер Сити» стал Энцо Марески

Новым главным тренером «Манчестер Сити» стал итальянец Энцо Мареска. Контракт с 46-летним наставником рассчитан на три года. Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо в своём блоге, соглашение уже подписано.

Мареска пришёл на смену Пепу Гвардиоле, который проработал в клубе десять лет и покинет свой пост по окончании нынешнего сезона. Последним местом работы итальянца был «Челси». Вместе с лондонцами он выиграл Клубный чемпионат мира и Лигу конференций.

За время своего правления Гвардиола привёл «Сити» к двадцати трофеям, включая восемь побед в Английской премьер-лиге. Именно под его руководством клуб впервые в истории завоевал Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола покинет клуб после окончания нынешнего сезона. 55-летний испанский специалист, возглавляющий команду с 2016 года, завершит работу после матчей чемпионата Англии с «Борнмутом» и «Астон Виллой». За время работы в «Сити» он шесть раз выиграл АПЛ, пять раз Кубок лиги, по три раза Кубок и Суперкубок Англии, а также впервые в истории клуба завоевал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.