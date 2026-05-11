«Барселона» после победы над «Реалом» досрочно выиграла чемпионат Испании

«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании сезона-2025/26. Каталонский клуб обыграл мадридский «Реал» со счётом 2:0 в домашнем матче 35-го тура на стадионе «Камп Ноу».

Первый гол на девятой минуте забил Маркус Рэшфорд. На восемнадцатой минуте Ферран Торрес удвоил преимущество хозяев. «Барселона» набрала 91 очко и опережает идущий вторым «Реал» на 14 баллов за три тура до конца соревнования. Это 29-й чемпионский титул в истории клуба. Рекордсменом по количеству побед в испанском первенстве остаётся «Реал» с 36 трофеями.

Перед началом матча стадион почтил минутой молчания память отца главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика. Журналист Жерар Ромеро сообщил, что он скончался в ночь на 10 мая. Флик возглавляет команду с 2024 года и привёл её ко второму подряд чемпионству. Под его руководством «Барселона» также выиграла Кубок Испании и два суперкубка страны. В 36-м туре чемпионата Испании «Барселона» 13 мая на выезде сыграет с «Алавесом». «Реал» 14 мая примет «Овьедо».

Ранее футбольный клуб «Сочи» потерял возможность остаться в Российской премьер-лиге на следующий сезон. Матч между махачкалинским «Динамо» и грозненским «Ахматом» завершился вничью со счётом 1:1. Игра проходила в рамках 29-го тура, предпоследнего в чемпионате. «Сочи» набрал 21 очко и занял последнее, 16-е место турнирной таблицы. По регламенту, две команды с худшими показателями напрямую вылетают в Первую лигу. Напомним, что это был первый сезон в РПЛ для «Сочи» после возвращения.