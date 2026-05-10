Определилась первая команда, вылетевшая из РПЛ по итогам сезона-2025/26

Футбольный клуб «Сочи» потерял возможность остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон. Это стало ясно после того, как матч между махачкалинским «Динамо» и грозненским «Ахматом» завершился вничью со счётом 1:1. Игра проходила в рамках 29-го тура, предпоследнего в чемпионате.

Набрав 21 очко после 29 игр, «Сочи» прочно обосновался на последнем, 16-м месте турнирной таблицы. По регламенту, две команды, занявшие худшие позиции по итогам сезона, напрямую вылетают из РПЛ в Первую лигу. Махачкалинское «Динамо», находящееся на 14-й строчке, уже имеет в своём активе 25 очков.

Ранее сообщалось, что в Первой лиге определились команды, которые сыграют в следующем сезоне РПЛ. Московская «Родина» и воронежский «Факел» досрочно обеспечили себе повышение в классе за два тура до конца чемпионата.