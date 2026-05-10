«Зенит» обыграл «Сочи» и вышел в лидеры РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал победу над «Сочи» со счетом 2:1 в рамках 29-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), проходившего на домашнем стадионе. Голы за «Зенит» забили Луис Энрике на 59-й минуте и Александр Ерохин на 84-й. У «Сочи» отличился Захар Фёдоров на 31-й минуте. Стоит отметить, что на 13-й минуте Луис Энрике не смог реализовать пенальти.

Эта победа позволила «Зениту» продлить свою беспроигрышную серию в РПЛ до девяти матчей, включая семь побед и две ничьи.

«Зенит» возглавил турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 65 очков. Команда из Санкт-Петербурга опережает идущий вторым «Краснодар» на два балла. У «быков» есть игра в запасе: в понедельник они проведут выездной матч против московского «Динамо».

Тем временем «Сочи» остается в зоне прямого вылета, занимая последнее, 16-е место с 21 очком. Если «Динамо» из Махачкалы не проиграет «Ахмату» в гостях (игра состоится позже в воскресенье), сочинцы досрочно покинут высший дивизион.

В последнем туре РПЛ «Зенит» сыграет на выезде с «Ростовом», а «Сочи» примет дома «Ахмат». Оба матча пройдут 17 мая.

Ранее сообщалось, что в Первой лиге определились команды, которые сыграют в следующем сезоне РПЛ. Московская «Родина» и воронежский «Факел» досрочно обеспечили себе повышение в классе за два тура до конца чемпионата.