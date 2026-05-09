Глава РПЛ назвал форварда «Зенита» Соболева «плохим мальчиком»

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев назвал футболиста петербургского «Зенита» Александра Соболева «плохим мальчиком».

«Преображение Соболева? Я не являюсь персональным болельщиком, но он выдаёт яркий перформанс, напомнил себя в прошлом. Действительно плохой мальчик», — сказал функционер «СЭ».

В 28-м туре РПЛ «Зенит» обыграл ЦСКА со счётом 3:1. В самом начале гости открыли счёт усилиями Ивана Облякова с пенальти, затем Игорь Дивеев сравнял положение, а в начале второго тайма Соболев вывел хозяев вперёд. Луис Энрике на 60-й минуте установил окончательный результат.

Всего в активе нападающего девять голов за 28 туров чемпионата. «Зенит» идёт на втором месте с 62 очками, у лидирующего «Краснодара» на балл больше.

Ранее сообщалось, что в матче 27-го тура РПЛ «Зенит» одержал победу над «Ахматом» со счётом 2:0, отличившись голами Александра Соболева (8-я минута) и Луиса Энрике (11-я минута). На 23-й минуте встречи вратарь грозненцев Вадим Ульянов получил повреждение, и вместо него в игру вступил 19-летний Яхья Магомедов, для которого этот поединок стал дебютным в РПЛ. «Зенит» продлил свою беспроигрышную серию до семи туров (пять побед и две ничьи), набрав 59 очков и отставая от лидирующего «Краснодара» всего на один балл.