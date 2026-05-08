РФС отказал костромскому «Спартаку» и «Челябинску» в лицензии РПЛ

Воронежский «Факел», московская «Родина», екатеринбургский «Урал» и волгоградский «Ротор» получили лицензии для выступления в Российской премьер-лиге сезона-2026/27. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

За два тура до конца сезона Первой лиги эти команды занимают места с первого по четвёртое соответственно. Также лицензии оформили все клубы, уже участвующие в высшем дивизионе текущего сезона.

Без права на повышение остались костромской «Спартак» и «Челябинск». Им отказали из-за невыполнения обязательных инфраструктурных критериев РФС и РПЛ.

«Спартак» сейчас идёт на шестой строчке в Первой лиге, «Челябинск» — на девятой. Для попадания в элиту недостаточно даже высокого места без соответствующей лицензии.

Две лучшие команды по итогам сезона выйдут в РПЛ напрямую. Клубы, занявшие третье и четвёртое места, сыграют стыковые матчи с 13-м и 14-м клубами премьер-лиги за право подняться в класс.

Ранее сообщалось, что в матче 27-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Ахмат» (2:0) благодаря голам Александра Соболева (8') и Луиса Энрике (11'). На 23-й минуте вратарь «Ахмата» Вадим Ульянов получил травму. Его заменил 19-летний Яхья Магомедов, для которого этот матч стал дебютом в РПЛ. «Зенит» не проигрывает семь туров подряд (пять побед, две ничьи), набрал 59 очков и отстаёт от лидирующего «Краснодара» на одно очко. «Ахмат» (32 балла) остаётся на 9-й строчке.