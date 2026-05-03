3 мая, 16:48

«Краснодар» вновь лидирует в РПЛ после победы над «Акроном»

Игроки «Краснодара» на поле. Обложка © ТАСС / Екатерина Мещерякова

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл тольяттинский «Акрон» в матче 28-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра проходила в Самаре и завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил Джон Кордоба на 72-й минуте встречи.

Игра запомнилась и неприятным инцидентом. Форвард «Акрона» Артём Дзюба был заменён на 58-й минуте матче после получения им серьёзной травмы. Сейчас «Краснодар» находится на первой строчке турнирной таблицы РПЛ с 63 очками. На второй позиции — «Зенит». Что касается «Акрона», то клуб прописался лишь на 12-ом месте.

Предстоящий матч состоится у «Краснодара» с московским «Динамо», а команда «Акрона» примет на своём поле «Ростов». Игры по плану назначены на 11 мая.

Ранее бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин оценил перспективы возвращения национального флага и гимна на международные футбольные турниры. По его мнению, в футболе это произойдёт нескоро.

Татьяна Миссуми
