В футболе до возвращения российского флага ещё далеко, заявил Аршавин

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин оценил перспективы возвращения национального флага и гимна на международные футбольные турниры. По его мнению, в футболе это произойдёт нескоро.

Аршавин отметил, что многое зависит от конкретного вида спорта и влияния представителей России в международных структурах. Там, где российские спортсмены или функционеры занимают значимые позиции, решение о допуске может быть принято быстрее.

«Надо вести диалог, хотя я не очень в это верю, но уже было три-четыре соревнования, где мы выигрывали золото с флагом», — сказал Аршавин в рамках просветительского марафона «Знание.Первые».

Отдельно он высказался о ситуации в футболе. По словам Аршавина, здесь путь к возвращению будет значительно сложнее.

«В футболе же, я думаю, до этого очень далеко: много стран, которые негативно к нам относятся. Когда-то нам помогал опыт Вячеслава Ивановича Колоскова, а сейчас нет никого», — отметил он.

Сборная России отстранена от международных соревнований с конца февраля 2022 года. Такое решение приняли ФИФА и УЕФА. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские матчи. Вопрос возвращения российских футболистов на официальные турниры остаётся открытым.

Ранее стали известны новые соперники сборной России по футболу. РФС договорился о проведении трёх товарищеских матчей в ближайшие сборы. Первую игру команда проведёт 28 мая в Каире. Соперником российской сборной станет Египет. Затем футболисты сыграют уже дома. 5 июня в Волгограде Россия встретится с Буркина-Фасо. Ещё один матч запланирован на 9 июня. В Калининграде российская сборная примет команду Тринидада и Тобаго.