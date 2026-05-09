9 мая, 20:30

Российский вратарь Хайкин помог «Будё-Глимт» выиграть Кубок Норвегии

Обложка © Х / FK Bodø/Glimt

Норвежский «Будё-Глимт» стал обладателем Кубка страны, обыграв в финале «Бранн». Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 3:3. В серии пенальти сильнее оказалась команда вратаря Никиты Хайкина — 4:2.

Для российского голкипера этот трофей стал уже пятым в составе клуба. Ранее Хайкин четырежды выигрывал вместе с «Будё-Глимт» чемпионат Норвегии.

Сам клуб завоевал национальный кубок в третий раз в своей истории и впервые с 1993 года.

Ранее стало известно, что ФИФА отказала Хайкину в возможности выступать за сборную Норвегии, несмотря на наличие у него гражданства страны. По данным норвежских СМИ, обсуждение ситуации с международной федерацией продолжается.

Вратарь Хайкин назвал большим событием получение гражданства Норвегии

Артём Гапоненко
