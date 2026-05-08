ФИФА запретила Никите Хайкину защищать ворота сборной Норвегии

Международная федерация футбола (ФИФА) отказала вратарю «Будё-Глимт» Никите Хайкину в праве выступать за сборную Норвегии. Об этом сообщает интернет-портал NRK, уточняя, что ранее российский голкипер уже получил гражданство этой скандинавской страны.

Отмечается, что диалог с ФИФА по поводу возможных выступлений Хайкина за национальную команду продолжается. 30-летний футболист родился в израильской Нетании, а через два года его семья переехала в Россию.

Хайкин начинал карьеру в «ФШМ Торпедо», затем занимался в академиях московского «Динамо», а также английских клубов «Челси», «Портсмут» и «Рединг». Он выступал за «Будё-Глимт» с 2019 по 2022 год, а потом вернулся в норвежский клуб в 2023-м. Для смены спортивного гражданства футболисту старше 18 лет необходимо непрерывно проживать на территории новой страны не менее пяти лет.

Ранее голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин поделился эмоциями после получения гражданства Норвегии, назвав это событие значимым для себя и своей семьи. Футболист отметил, что путь к этому дню был долгим, но приятным для всех участников, поблагодарил всех, кто поддерживал его на протяжении всего пути.