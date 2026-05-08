День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 12:12

ФИФА запретила Никите Хайкину защищать ворота сборной Норвегии

Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

Международная федерация футбола (ФИФА) отказала вратарю «Будё-Глимт» Никите Хайкину в праве выступать за сборную Норвегии. Об этом сообщает интернет-портал NRK, уточняя, что ранее российский голкипер уже получил гражданство этой скандинавской страны.

Отмечается, что диалог с ФИФА по поводу возможных выступлений Хайкина за национальную команду продолжается. 30-летний футболист родился в израильской Нетании, а через два года его семья переехала в Россию.

Хайкин начинал карьеру в «ФШМ Торпедо», затем занимался в академиях московского «Динамо», а также английских клубов «Челси», «Портсмут» и «Рединг». Он выступал за «Будё-Глимт» с 2019 по 2022 год, а потом вернулся в норвежский клуб в 2023-м. Для смены спортивного гражданства футболисту старше 18 лет необходимо непрерывно проживать на территории новой страны не менее пяти лет.

Свой среди викингов: Российский вратарь Хайкин сменил гражданство
Свой среди викингов: Российский вратарь Хайкин сменил гражданство

Ранее голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин поделился эмоциями после получения гражданства Норвегии, назвав это событие значимым для себя и своей семьи. Футболист отметил, что путь к этому дню был долгим, но приятным для всех участников, поблагодарил всех, кто поддерживал его на протяжении всего пути.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • норвегия
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar